Il Genoa tiene alto il muro per Retegui

Continua a tenere banco in casa Genoa il nome di Mateo Retegui. L'attaccante è agli Europei con la Nazionale, la concentrazione è tutta su un evento in cui vuole prendersi il palcoscenico anche se per ora Scamacca è più avanti nelle gerarchie. Il suo momento arriverà, Spalletti lo ha sempre tenuto in considerazione e se avrà bisogno di lui non esiterà a mandarlo in campo. Nel frattempo in Italia impazzano le voci di un possibile addio al Grifone che il DS Ottolini ha escluso categoricamente in una delle ultime interviste.

Calciomercato Genoa, chi vuole Retegui?

Il Genoa punta forte su di lui, lo ha dimostrato la scorsa estate acquistandolo per ben 15 milioni e mettendogli sulle spalle la maglia da titolare. Gilardino lo ha sempre schierato quando ha potuto, lo ha aspettato durante il periodo difficile dell'infortunio al ginocchio e mai gli ha negato le giuste occasioni. Le sue caratteristiche sono uniche nell'attacco rossoblu, 7 gol possono non sembrare molti ma sono stati molto utili per l'ottima stagione del Grifone.

L'attaccante della Nazionale Italiana ha attirato parecchie attenzioni e soprattutto la Fiorentina vorrebbe regalarlo a Palladino. I viola sono ormai da anni alla disperata ricerca di un attaccante capace di andare in doppia cifra a trascinare la squadra e vedono in Retegui l'uomo giusto. Nelle ultime ore anche la Roma avrebbe iniziato il corteggiamento ma prima deve trovare una sistemazione ad Abraham, mentre Belotti sembra destinato ad andare al Como.

Quanto vale Retegui?

Per ora però i corteggiatori non hanno trovato terreno fertile. Il giocatore a Genova sta bene, sa di essere al centro di un progetto importante e non ha intenzione di spingere per partire. Un bel punto di partenza per il Genoa che ha alzato il muro spingendo la valutazione a 30 milioni di euro. Troppi per la Fiorentina per esempio che sta provando ad abbassare la cifra con alcuni bonus senza però riuscire a scalfire la posizione rossoblu.

La valutazione del giocatore è quella e il Grifone, che nel frattempo sta per incassare una bella cifra dalla cessione di Martinez all'Inter, non la abbasserà anzi in caso di buone prestazioni all'Europeo potrebbe alzarla ancora. Retegui per ora non si tocca.