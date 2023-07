Calciomercato Genoa, le prossime mosse dopo il colpo Retegui

Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa, l'annuncio ufficiale è arrivato con un tweet in cui si spiega che un nuovo re è arrivato in città. L'italo-argentino, pagato 15 milioni di euro, sarà il fiore all'occhiello della campagna acquisti rossoblu ma non sarà di certo l'ultima mossa, anzi a Gilardino servono rinforzi come ha ben evidenziato il tonfo in amichevole con il Venezia.

Calciomercato Genoa: i prossimi acquisti

Nello scacchiere dell'ex campione del mondo mancano diverse pedine, la prima lacuna che verrà colmata sarà quella dell'esterno destro con la trattativa Zanoli finalmente al suo round finale. Il giovane laterale lascerà il Napoli nei prossimi giorni, manca solo il sì di Garcia, una formalità visto che gli azzurri hanno già scelto di cedere in prestito il giocatore per fargli accumulare esperienza.

Le altre trattative procederanno per arrivare a chiusura il prima possibile in modo da permettere ai nuovi acquisti di amalgamarsi al meglio con il gruppo. L'acquisto di Aaron Martin non basta per coprire la fascia sinistra, serve anche un altro giocatore con Valeri della Cremonese e Haps del Venezia nomi caldi. Da sistemare c'è anche la mediana che ha perso Sturaro e adesso cerca un po' di fisicità, in questo caso Meitè è il preferito e non rientra più nei piani del Benfica, mentre l'alternativa è Tourè del Pisa, corteggiato anche da altri club.

Infine il capitolo attacco, con la coppia Retegui-Gudmundsson potrebbe essere un Genoa scoppiettante, ma anche in questo caso un solo centravanti non basta. Serve un altro bomber con accelerata che potrebbe arrivare dopo le cessioni di Coda, Yeboah e Yalcin. Colombo del Milan non è di certo una novità e la trattativa con il Milan è impostata mentre nelle ultime ore è uscito anche il nome dell'ex Bari Cheddira che potrebbe arrivare in prestito via Napoli, in questo caso c'è però da battere la concorrenza dell'Empoli.