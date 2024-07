Leo Roman spinge per il Genoa, il punto sulla porta rossoblu

Il dopo Martinez è una questione delicata, il Genoa sta cercando il suo nuovo numero uno ma sa che non può sbagliare la scelta. I nomi sulla lista sono stati, e sono ancora, tanti, ci sono delle gerarchie ovviamente ma non si può guardare solo ad un obiettivo e rischiare di rimanere sguarniti in un ruolo così delicato.

Leo Roman al Genoa, il punto sulla situazione

Il prescelto è sempre Leo Roman con il Genoa che ha offerto 4 milioni di euro più bonus con la cifra totale che sarebbe superiore ai 6 milioni. Il Maiorca ci sta pensando e vorrebbe inserire una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che ha solo 24 anni e una carriera davanti. Le due società sono in una fase di stallo che non significa rottura, o almeno così assicura Cadena Ser. Il media spagnolo racconta anche che lo stesso Leo Roman starebbe spingendo la propria società di appartenenza a trovare l'accordo del Genoa e volare al Grifone, squadra che ha scelto per proseguire la sua carriera.

Insomma, la situazione è abbastanza chiara secondo gli spagnoli: il portiere spinge perché vuole giocare e nel Maiorca non lo potrebbe fare visto che Rajkovic è il titolare, mentre le due società si confrontano ognuno puntando a raggiungere i propri obiettivi, da qui deriva il piccolo stallo dopo l'accelerata delle ultime settimane.

Genoa, le altre alternative per la porta

Come detto Leo Roman è il prescelto e il Genoa lavora per portarlo il prima possibile alla corte di Gilardino, il tempo stringe e forse è proprio questo l'unico fattore che potrebbe incidere sulla trattativa. Nelle ultime ore sono usciti infatti altri nomi per la porta del Genoa, da Gollini, fuori dai progetti dell'Atalanta, a Silvestri, superato da Okoye nelle gerarchie della porta dell'Udinese. Sempre più lontano Kotarski che il Paok valuta 10 milioni e vorrebbe trattenere fino ai preliminari di Champions League. Niente da fare anche per Suzuki che è stato ufficializzato dal Parma. Restano idee possibili Terracciano e Turati.