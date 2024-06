Genoa, si complica la caccia al portiere

La cessione di Martinez all'Inter, sempre più vicina per una cifra di almeno 15 milioni di euro e una contropartita a scelta tra Oristanio, Pio Esposito e Satriano, https://www.genovatoday.it/sport/calcio/calciomercato-genoa-acquisti-portiere.htmlspalanca la porta del Genoa. I dirigenti rossoblu devono trovare un sostituto all'altezza e non sarà facile perché lo spagnolo ha vissuto una crescita costante che lo ha portato ad un rendimento ottimo al suo primo anno di Serie A. Non è un caso che l'Inter campione d'Italia abbia scelto lui per presente e futuro, investendo anche un certo gruzzolo in un momento di austerità.

Calciomercato Genoa, si complicano Leo Roman e Suzuki

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio lancia alcune notizie sul futuro portiere rossoblu, anche se al momento non sembrano molto incoraggianti. I dirigenti hanno messo gli occhi su due profili giovani e di talento ma al momento non riescono a chiudere il colpo. Il 23enne Leo Roman, in prestito all'Oviedo dal Mallorca, è un profilo che piace e lo dimostrerebbe il fatto che il Genoa avrebbe già fatto un'offerta per il suo cartellino, con cifre ancora top secret. Il club spagnolo avrebbe rifiutato però la prima proposta, da capire se il corteggiamento continuerà oppure no.

Sulla lista di Ottolini c'è anche il giapponese Suzuki del Sint-Truiden. Piace perché è giovane (22 anni) e ha già giocato in Europa nel club belga per sei mesi con buoni risultati. Il problema è che, sempre secondo le ultime indiscrezioni, la pista non sarebbe per niente semplice da percorrere. L'ultima idea sarebbe quella di provare ad acquistare un portiere in prestito, magari di maggiore esperienza, per dare a Gilardino un numero uno affidabile. Si era parlato di Perin, ma con l'addio di Szceszny alla Juve sembra improbabile che l'ex di turno possa tornare. I bianconeri hanno acquistato Di Gregorio ma avere Perin come secondo è una garanzia, come ampiamente dimostrato in passato.