Calciomercato Genoa, le prime offerte per Gudmundsson

Che fine farà Gudmundsson? Il processo a suo carico non aiuta la cessione, che sembrava la strada da battere all'inizio del mercato del Genoa. Gilardino in ritiro ha espresso il desiderio di vederlo ancora con la maglia del Grifone, ma le vie del mercato sono infinite e i corteggiatori per il folletto rossoblu, dopo la straordinaria stagione appena vissuta, non mancano.

Le offerte di Juventus e Inter per Gudmundsson

C'è stato qualche piccolo approccio dalla Premier League, con il Tottenham in testa, ma è in Italia che Gudmundsson ha più estimatori. In pole position c'è l'Inter che dopo Martinez vorrebbe anche l'attaccante ma deve prima piazzare Aranautovic e reperire il denaro da una cessione, magari quella di Valentin Carboni. Si è parlato anche della Lazio, ma ora sembra essere tornata prepotente la pista Juventus. Giuntoli dopo i primi botti di mercato deve vendere, sta cercando acquirenti per Soulé, che non mancano, e per Chiesa, situazione più ingarbugliata. Con i soldi ricavati andrà forte su Koopmeiners ma è possibile anche un assalto all'asso del Genoa.

Secondo gli ultimi rumors Inter e Juventus avrebbero già pronta una prima offerta che però difficilmente farà breccia nel cuore dei dirigenti di Villa Rostan. Si parla infatti di un prestito oneroso tra gli 8 e i 10 milioni con riscatto fissato al termine della stagione sui 15. Poco se si pensa che il Grifone valuta almeno 30 milioni il suo principale talento. Poi c'è il problema della formula, difficile infatti che il Genoa accetti un prestito come soluzione, anche se ben pagato.

Insomma la sensazione è che si sia all'inizio di due possibili trattative, difficili portarle avanti su queste basi, ma magari qualche incastro permetterà a Inter e Juventus di rimodulare l'offerta. L'unica cosa certa è che il Genoa non scenderà a patti, come fatto a gennaio con la Fiorentina, anche in estate non abbasserà le richieste per il cartellino del giocatore.