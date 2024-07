Calciomercato Genoa, nuova offerta per Leo Roman

E' il momento di accelerare per il sostituto di Martinez e il Genoa lo sa bene. Il raduno ha fissato l'inizio della stagione, il ritiro in montagna servirà per fare fondo e iniziare a pensare davvero al campionato, e in tutto questo Gilardino ha bisogno di avere a disposizione il nuovo portiere. Per questo i dirigenti rossoblu stanno accelerando le trattative con i candidati inviando nuovo offerte per i due preferiti.

L'offerta del Genoa per Leo Roman

Secondo quanto riferito da diversi esperti di mercato oggi il Genoa ha presentato una nuova offerta, al rialzo, per il numero uno del Maiorca Leo Roman. La stagione da titolare all'Oviedo lo ha consacrato ma per lui nella rosa maiorchina non c'è spazio, visto che ci sono già tre portieri e il titolare designato è Rajkovic. Il 24enne spagnolo è quindi sul mercato, ha una clausola rescissoria da 12 milioni e tanti club che lo apprezzano ma nessuno andrà a coprire la cifra della clausola.

Lo stesso farà il Genoa che oggi ha presentato un'offerta da 4 milioni di euro più 2,5 di bonus per prendersi la pole position nella corsa e convincere il Maiorca. Il club spagnolo dovrà quindi rispondere e se darà il via libera sarà Leo Roman il nuovo portiere del Genoa.

Kotarski e tutti gli altri nomi per il prossimo portiere del Genoa

In parallelo il Grifone si muove anche per Kotarsi, estremo difensore del Paok fresco campione di Grecia. Gli ellenici lo valutano dieci milioni di euro e per ora non hanno abbassato le pretese e non gradirebbero contropartite (i rossoblu hanno offerto Yeboah). La richiesta è alta ma il Genoa non molla e sarebbe pronto ad una nuova offerta, di cui però non si conoscono i dettagli.

Sullo sfondo rimangono Terracciano della Fiorentina e Turati, idee di riserve se non si riuscisse ad arrivare a uno tra Leo Roman e Kotarski.