Calciomercato Genoa, tutti i nomi per il nuovo portiere

Martinez all'Inter è più che una trattativa avviata. I nerazzurri hanno scelto il portiere del Genoa e nei prossimi giorni contano di chiudere. Svanita la possibilità dell'inserimento di Oristanio, che resta un nome seguito dal Grifone, Marotta ha deciso proseguire cercando un accordo senza contropartita tecnica. Ora bisogna trovare la quadra sulla valutazione, 15 milioni potrebbe essere il prezzo giusto anche per i rossoblu che lo hanno pagato solo due milioni due anni fa.

I nomi per il nuovo portiere del Genoa, Kotarski in pole

Con quel tesoretto il Genoa dovrà trovare un nuovo numero uno e le strade battute sono due: l'acquisto di un giovane con già un discreto bagaglio di esperienza, oppure il prestito un giocatore di grande esperienza, in questo secondo caso è uscito qualche giorno fa il nome di Terracciano che ha 34 anni e da tre è titolare della Fiorentina. In caso di interesse concreto sarà fondamentale capire se i viola lo lasceranno partire oppure no.

Più concreta è quindi la prima ipotesi e in pole position c'è Dominik Kotasrki, 24enne croato in forza al Paok Salonicco reduce da oltre 50 presenze in stagione tra campionato e Conference League. Piace e non poco, tanto che anche il Ceo Balsquez in una recente intervista ha fatto il suo nome. L'Italia potrebbe essere la sua prossima destinazione, lo segue anche il Parma, ma il prezzo è in salita e dovrebbe arrivare presto intorno agli 8-9 milioni. Fresco campione di Grecia con il Paok, è cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax e in passato ha anche vestito una volta la maglia della Nazionale maggiore croata dopo quella dell'Under 21 con cui ha preso parte anche ad un Europeo di categoria.

Calciomercato Genoa, Leo Roman opzione complicata

Subito alle spalle di Kotarski c'è Leo Roman per cui il Genoa avrebbe già fatto un'offerta al Maiorca, rifiutata. Il club spagnolo nelle ultime ore sembra aver deciso di cederlo dopo l'ottima stagione all'Oviedo nella serie B spagnola. Il nome può quindi tornare di moda ma bisognerà battere la concorrenza di Getafe, Valladolid e Rayo Vallecano. Sul suo contratto c'è una clausola rescissoria da 10 milioni, cifra un po' alta al momento.

Non prende quota invece Suzuki, giapponese nato negli Stati Uniti che negli ultimi sei mesi ha assaggiato il calcio europeo con il ST.Truiden. La trattativa è complicata e così le sue quotazioni sono in discesa. Sulla lista di Ottolini sembra esserci anche Turati, un'alternativa e poco di più in questo momento.