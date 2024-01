Calciomercato Genoa, niente Ostigard: gli altri nomi per la difesa

La scelta del dopo Dragusin non è affare da poco per il Genoa. Il rumeno è stata una colonna della difesa di Gilardino, ma ora è volato al Tottenham e il tecnico ha chiesto a gran voce rinforzi anche nel reparto arretrato dove Bani è una certezza, Vasquez sta facendo bene e De Winter è in continua crescita. Il problema è che oltre a loro ci sono solo Vogliacco e Matturro, serve quindi un altro centrale per avere la batteria al completo.

Calciomercato Genoa, i nomi per la difesa

Il Grifone ha pressato per alcune settimane il Napoli e Leo Ostigard per riavere il centrale che tanto bene aveva fatto nel suo primo anno in Italia proprio in rossoblu. De Laurentiis però ha tenuto alto il muro e il giocatore, poco utilizzato da Mazzarri, fuori dai piani dei partenopei, ha dato la sua disponibilità al trasferimento e poi ha aspettato. La sua prossima destinazione sarà però con ogni probabilità Udine, sarà lui la pedina che sbloccherà l'acquisto di Perez per il Napoli.

Il Genoa così continua a guardarsi intorno e per il dopo Dragusin potrebbe pescare all'estero. In Olanda, secondo Il Secolo XIX, piace Benaissa Benamar, 26 anni nato ad Amsterdam ma di origine marocchine che ha sempre giocato in Olanda dopo essere stato nel settore giovanile dell'Ajax. Ora veste la maglia del Volendam, è un centrale molto prestante fisicamente, è alto più di un metro e novanta, e ha anche il vizio del gol, 3 in 16 gare in questa stagione in campionato. L'alternativa sarebbe Gustaf Lagerbielke, monitorato da molto tempo, ha tre anni in meno del profilo precedente e sta trovando poco spazio nel Celtic, solo sette presenze in con il club scozzese. Oltre al Grifone lo tiene d'occhio anche il Lecce in una sfida di mercato che precede quella in campo di domenica prossima al Ferraris.