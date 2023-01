Calciomercato Genoa, arriva Haps dal Venezia

Obiettivo raggiunto, il Genoa aveva come missione primaria quella di rinforzare la fascia sinistra durante il calciomercato di gennaio dopo il grave infortunio di Pajac. I dirigenti si sono mossi e dopo aver riportato a casa Criscito, già pilastro dell'undici titolare di Gilardino, oggi hanno chiuso anche l'accordo con Haps del Venezia. Il nuovo arrivo dovrebbe essere in città già in serata per le visite e la firma, arriva dal Venezia in prestito.

Calciomercato Genoa, chi è Haps

Laterale sinitro difensivo che può giocare anche a tutta fascia, come fatto tra l'atro con i lagunari nella sfida del Ferraris di poco tempo fa, Haps ha 29 anni ed è nato in Suriname. La sua carriera inizia in Olanda con oltre 200 presenze tra Az Alkmmaar e Feyenoord, due colossi del calcio olandese.

Il Venezia lo sceglie e lo porta in Laguna nell'agosto del 2021 per la Serie A dove gioca 25 partite in una stagione che però non regala grandi soddisfazione alla squadra che torna subito in cadetteria. Quest'anno Haps ha collezionato 19 partite con un gol prima del trasferimento a Genova che si sta concretizzando in queste ore. Il suo esordio sicuramente non arriverà contro il Parma domenica prossima, Haps è squalificato e quindi dovrò rimandare l'appuntamento la prima con la maglia rossoblu.