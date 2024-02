Calciomercato Genoa, la nuova offerta della Fiorentina per Gudmundsson

Albert Gudmundsson è il nome più caldo di queste ore finali di calciomercato. Il gong arriverà alle 20, la Fiorentina continua il corteggiamento e alza ancora il pressing verso un Genoa che ha già fatto la sua scelta: muro alzato e infrangibile solo, forse, per 30 milioni di euro, subito. La distanza tra le parti c'è, ma i contatti sono continui anche perché il tempo stringe e per i viola di sicuro questa non è una buona notizia.

Calciomercato Genoa, la Fiorentina continua a pressare Gudmundsson

Poco tempo e poche aperture da parte del Grifone non hanno comunque scoraggiato la dirigenza toscana che, secondo quanto raccontato da Dazn, avrebbe messo sul piatto una nuova offerta al rialzo arrivando a quota 24 milioni. Italiano ha chiesto il folletto rossoblu e lo vuole a tutti i costi per puntare la qualificazione in Champions, Belotti, appena arrivato a Firenze, non basta e gli uomini mercato della Fiorentina stanno cercando di accontentarlo.

Anche questa nuova offerta però non arriva a soddisfare la richiesta rossoblu, quindi è molto probabile che il nuovo tentativo venga respinto e visto il poco tempo a disposizione il Genoa dovrebbe riuscire ad allontanare la cessione, almeno fino a giugno quando Gudmundsson sarà un pezzo pregiato del calciomercato estivo e sarà molto difficile trattenerlo. Un dettaglio che non va tralasciato è che la Fiorentina nonostante il pressing per il giocatore islandese, sta comunque cercando un altro giocatore simile, Ramazani dell'Almeria è il favorito, segnale che i viola non sono per niente sicuri di poter regalare Gudmundsson a Italiano.