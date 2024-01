Calciomercato Genoa, la Fiorentina non si arrende per Gudmundsson

Domani è il grande giorno di Vitinha al Genoa, l'attaccante arriva dall'Olympique Marsiglia, da cui la società ligure ha già riscattato anche Malinovskyi. Un attaccante in più per Gilardino che ha così finalmente il suo vice Retegui, non un colpo banale perché il lusitano è giocatore di talento e che ha una certa duttilità che potrebbe anche portarlo in alcuni frangenti a giocare insieme al bomber rossoblu.

Calciomercato Genoa, la Fiorentina alza l'offerta per Gudmundsson

Dopo il colpo in entrata ora il Genoa dovrà giocare in difesa per proteggere il suo gioiello più brillante: Albert Gudmundsson. L'islandese, autentico trascinatore del Grifone ormai da mesi, in Serie A ha dimostrato di essere un valore aggiunto ed è ovvio che adesso molti club lo osservino con attenzione. In queste ore è la Fiorentina ad avere alzato il pressing offrendo 20 milioni di euro e ricevendo un secco "no" dalla dirigenza rossoblu.

Il corteggiamento però non finisce qui, il prezzo fissato dal Genoa secondo tuttomercatoweb è di 30 milioni di euro per il cartellino, cifra che al momento rimane troppo alta per Commisso che però tornerà alla carica nelle prossime ore mettendo su piatto 25 milioni. Pochi e soprattutto con tempi molto brevi per pensare ad un eventuale sostituto, insomma la Fiorentina ci prova e continuerà a farlo fino al gong del mercato, ma il Grifone per questa sessione dovrebbe riuscire a tenere ben alto il muro e a godersi il suo "folletto" fino a fine campionato.