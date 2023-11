Calciomercato Genoa, i primi nomi per gennaio

Il vortice del calciomercato sta per tornare, a gennaio apre la finestra di riparazione e il Genoa proverà ad acquistare quelle pedine che mancano ancora a Gilardino. Non sono molte, anzi potrebbero essere solo due o tre: un centravanti, un esterno destro e un giocatore offensivo di qualità, sempre che non ci sia qualche partenza. Da escludere l'addio di un big, Dragusin e Gudmundsson hanno rinnovato e sono blindati fino alla prossima estate e anche Frendrup, che ha estimatori soprattutto all'estero, non lascerà Genova.

Calciomercato Genoa, per l'attacco a gennaio assalto a Pellegri

Il Secolo XIX di oggi racconta come la pista Pellegri per il ruolo di vice Retegui resti la più calda. Il giovane attaccante del Torino, fermato da tantissimi infortuni, potrebbe tornare dove la sua carriera è iniziata da giovanissimo. Aveva le movenze e la classe del talento puro ma i problemi fisici lo hanno limitato e oggi non è una prima scelta in granata, ha la stima di Juric ma le gerarchie lo vedono dietro a Zapata e Sanabria.

Il Genoa vorrebbe riportarlo a casa, magari in prestito, perché è il profilo ideale per essere il bomber di scorta. E' giovane, ha solo 22 anni, conosce il campionato e non avrebbe difficoltà ad ambientarsi.

Calciomercato Genoa, tutte le trattative invernali

All'appello manca anche almeno un laterale, a sinistra Haps e Martin non convincono del tutto ma potrebbero continuare a essere loro a calcare la fascia mancina, a destra Sabelli sta giocando un ottimo campionato mentre Hefti è sparito dai radar. Chissà se potrà tornare di moda il nome di Zanoli, corteggiato a lungo in estate, ma rimasto a Napoli dove ha giocato pochissimo.

Continua poi la ricerca di un giocatore di qualità duttile da poter utilizzare sia vicino agli attaccanti che da esterno, quello che dovrebbe fare Messias nella speranza che la sfortuna lo lasci in pace. Oggi è spuntato il nome di Hakans, finlandese di 23 anni, che può giocare a destra oppure a sinistra con un certa qualità e una buona visione della porta come dimostrano i quattro gol in sei gare con la sua Nazionale. Per Malron Gomes, talentino di 19 anni del Vasco invece bisognerà aspettare prima di tutto che si liberi un posto da extracomunitario prima di partire all'assalto.