Genoa, ok il mercato è giusto

Cinque mosse per regalare a Gilardino una rosa completa per puntare con ancora più forza alla Serie A. Il calciomercato di gennaio del Genoa è statao oculato, senza colpi ad effetto ma con acquisti utili e in alcuni casi necessari, per esempio quelli di Criscito e Haps. Il ritorno del capitano e l'arrivo quasi sul gong del laterale del Venezia, fermato da giudice sportivo per le prossime tre partite, sono i colpi giusti per "riparare" la fascia sinistra rimasta orfana di Pajac dopo il grave infortunio del titolare della corsia mancina. Entrambe le operazioni pesano poco sulle casse rossoblu e hanno già dato i frutti sperati perché in questa categoria Criscito è un valore aggiunto e lo ha dimostrato nelle prime gare giocate.

Calciomercato Genoa, le mosse giuste per tornare in Serie A

La dirigenza rossoblu si è poi mossa per un centrale difensivo in più e anche in questo caso sembra aver individuato il profilo giusto, con Bani, Dragusin e Vogliacco i titolari ci sono, Ilsanker, al netto dei problemi fisici, dona esperienza, così l'arrivo di un giovane come Maturro è la scelta giusta, con il sudamericano che può crescere con calma e senza troppe pressioni.

Infine i due tasselli offensivi, con Dragus e Salcedo il Genoa si ritrova due attaccanti veloci che sanno attaccare lo spazio, quello che mancava vedendo le caratteristiche di Puscas, Coda, due prime punte, e Aramu, uomo di grande tecnica e fantasia che la palla la vuole nei piedi per inventare. Sufficienza piena quindi per il calciomercato di gennaio del Grifone che oltre alle mosse in entrata è riuscito a piazzare Yeboah, Czyborra e Galdames, tutti fuori o quasi dal progetto tecnico. La rosa adesso è più completa in ogni ruolo, a Glardino il compito di portarla in Serie A come da programmi della proprietà.