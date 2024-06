Chi è Gaston Benedetti, l'idea di mercato del Genoa e di altri 4 club

La caccia agli esterni è partita, e se a destra il preferito è Spence con cui si continua a trattare con il Tottenham per il riscatto, a sinistra ci sono diversi nomi. Piace Pedersen del Sassuolo, che può giocare su entrambe le fasce, ma ci sono anche dei contatti per Gaston Benedetti dell'Estudiantes. Il Grifone ha chiesto informazioni, il calciatore gradirebbe la cessione e il trasferimento in Europa e avendo passaporto comunitario non ci sarebbero limitazioni.

Gaston Benedetti, la nuova idea del calciomercato del Genoa

Benedetti sembra avere tutte le caratteristiche giuste per essere l'esterno sinistro del Genoa al posto di Haps, che non resterà, e per essere l'alternativa a Martin, piuttosto altalenante nel primo anno in Serie A. Nel suo club ha giocato sia terzino che centrocampista laterale di sinistro, mancino di piede ha buona corsa e sa disimpegnarsi in entrambe le fasi di gioco.

Cresciuto nell'Estudiantes fin dalle giovanili ha giocato in tutto in tre anni 70 partite, 61 da titolari in cui ha segnato tre gol e fornito tre assist aiutando il club del presidente Juan Sebastian Veron, vecchia conoscenza del calcio italiano, a vincere la Coppa di Lega. Un profilo quindi interessante per cui il Genoa dovrà battere la concorrenza di un bel manipolo di squadre.

Quanto costa Benedetti?

Secondo la stampa argentina la notizia che Benedetti può lasciare il suo club ha destato le attenzioni di diverse società. In Spagna lo segue il Betis Siviglia, da tempo nelle posizioni che valgono le zone europee della Liga, e anche il Las Palmas avrebbe messo il ragazzo nel mirino. Non va poi esclusa la pista sudamericana con una delle big del campionato brasiliano, il Corinthians che sarebbe pronto ad entrare in scena.

La scelta sarà quindi tra Europa o Sudamerica, tra Italia o Spagna con prezzo già fissato dall'Estudiantes a quota 3,7 milioni di euro. Nemmeno troppi per un calciatore di 23 anni che sembra essere pronto a spiccare il volo e per cui il Genoa ha già fatto i primi passi, forse addirittura un'offerta per anticipare la folta concorrenza.