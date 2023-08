Genoa, difesa nel mirino tra campo e mercato

Difesa a tre o a quattro? La scelta di variare modulo contro la Lazio è stata passeggera dopo lo scivolone con la Fiorentina, oppure la retroguardia a quattro è più adatta al massimo campionato? La linea davanti a Martinez è il vero nodo in casa Genoa e la difesa condiziona anche il mercato. L'ottima prova dell'Olimpico potrebbe convincere il tecnico a variare lo schema di gioco. Non sarebbe una novità visto che proprio nelle prime gara da allenatore del Grifone l'ex campione del mondo aveva iniziato con il 4-3-3 per poi passare al terzetto davanti a Martinez.

Il calciomercato del Genoa in difesa

Da questa scelta dipendono anche gli ultimi giorni di mercato. L'unica certezza è che, dopo l'acquisto di Haps, dovrà essere sistemata anche l'altra fascia con Zanoli primo della lista ma sempre più lontano perché bloccato da Garcia a Napoli. Così i dirigenti stanno lavorando per un'alternativa con due giocatori, Zortea dell'Atalanta e Pembelé del PSG che stanno scalando posizioni. Da qui al primo settembre arriverà anche un centrocampista, è quasi fatta per Crespo del Fenerbahce.

Il cambio di modulo potrebbe escludere invece l'approdo sulla sponda rossoblu di Genova di un centrale di esperienza che possa guidare la retroguardia a tre. I nomi sono quelli di Pezzella e Bonucci, ma soprattutto il secondo ha costi molto alti e nella difesa a quattro potrebbe non essere utile come in quella a tre. Gilardino medita e studia, dalle sue scelte dipenderanno le ultime mosse del mercato del Genoa.