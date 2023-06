Il Genoa accelera per Gilavogui e Colombo

Le ultime notizie sul calciomercato del Genoa le riporta Sky Sport e riguardano due profili fortemente cercati dal Grifone. Il primo è Jusuha Gilavogui, centrocampista centrale e all'occorrenza difensore di 32 anni il cui contratto con il Wolfsburg è in scadenza e non verrà rinnovato, con cui ci sarebbero contatti avviati. Il gigante francese, è alto quasi un metro e novanta, ha le caratteristiche giuste per rendere più fisica la mediana di Gilardino. Insieme a Strootmann, Badelj e Frendrup, in attesa di capire il futuro di Sturaro, i chili e i centimetri del transalpino potrebbe essere davvero importanti. Per i genovesi sarebbe il secondo colpo a parametro zero dopo Aaron Martin, laterale sinistro pronto a sbarcare in Liguria già nei prossimi giorni per coprire un'importante lacuna nella rosa rossoblu.

Calciomercato Genoa, trattativa per Colombo del Milan

L'obiettivo principale di queste prime battute di mercato è quello di trovare un centravanti di peso da affiancare Gudmundsson e utile a sostituire Coda in partenza, per lui si sta facendo avanti con convinzione il Modena. Gli ultimi rumors parlano di un contatto con il Milan per l'attaccante della Nazionale Under 21 Lorenzo Colombo che in rossonero sarà chiuso da Giroud e dal prossimo acquisto di un centravanti, Pioli potrebbe abbracciare per esempio Alvaro Morata.

Il Genoa è in contatto con il Milan per questo talentuoso attaccante protagonista nell'ultima stagione in Serie A con il Lecce con cui ha segnato cinque gol aiutando i salentini a salvarsi. Se dovesse andare a buon fine questa trattativa bisognerà capire se basterà lui oppure se i dirigenti proveranno a comprare comunque un giocatore più esperto, in questo caso rimarrebbero valide le opzioni Piatek e Mateta.