Calciomercato Genoa, i possibili partenti

Non solo acquisti, il Genoa deve cedere per fare spazio a quei profili, alcuni già individuati, che andranno a rinforzare la rosa di Gilardino per la prossima Serie A. In molti hanno le valigie pronte, in difesa per esempio dovrebbe partire Ilsanker, non indispensabile già in Serie B e chiuso oltre che da Dragusin, Vogliacco e Bani, anche dal rientrante Vazquez e dal gioiellino Matturro.

Le possibili cessioni del Genoa

Rivoluzione sugli esterni con Criscito che ha lasciato il calcio, Czyborra che verrà ceduto, al pari di Hefti, anche se al momento sembrano scarseggiare le pretendenti per entrambi i calciatori. In mediana ancora non è stato trovato l'accordo con Sturaro per il rinnovo e la situazione è in divenire, schiarite invece sul fronte Strootman che è vicino alla permanenza per un altro anno.

Cambierà radicalmente l'attacco con i due pezzi pregiati dell'estate scorsa, Coda e Aramu, entrambi con le valigie in mano. Il centravanti ha tante richieste dalla B, Cremonese e Modena per citarne solo due, il fantasista potrebbe tornare al Venezia in uno scambio con Haps. Lascerà Genova il deludente Yalcin, quasi mai utilizzato da Gilardino, e non dovrebbe tornare anche Yeboah, pochi minuti e un solo gol con l'Augusta in sei mesi di prestito.

Discorso diverso per Gudmundsson entrato nel mirino di diversi club, come Sassuolo e Fiorentina, non una novità visto che i neroverdi già si erano fatti avanti a gennaio. Per il Genoa vale almeno dieci milioni di euro, nessuno vorrebbe cederlo e quindi a meno di offerte davvero irrinunciabili resterà a Genova.