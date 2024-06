Il Genoa e il tesoretto degli esuberi

C'è una lunga lista di giocatori che il Genoa vuole cedere perché non rientrano nei piani della società e di Gilardino per il prossimo anno. Molti torneranno dai prestiti e la priorità e piazzarli ancora, ma questa volta a titolo definitivo per portare nelle casse rossoblu una decina di milioni. Ancora una volta il mercato dovrà essere obbligatoriamente in attivo e se la cessione di Martinez sarà il colpo grosso, con l'Inter si potrebbe anche chiudere senza contropartita e quindi con incasso tra i 15 e 18 milioni, ma gli addii minori aiuteranno e non poco.

Da Coda ad Aramu, la lista degli esuberi del Genoa

Si parte da chi ha più mercato, e qui il nome caldo è Massimo Coda che piace a mezza Serie B, come sempre, ma potrebbe anche approdare in Serie A con la Cremonese. La neopromossa ha espresso la volontà di tenerlo, ma non lo ha riscattato, quindi si partirà con una nuova trattativa. Nonostante le ultime due annate non proprio esaltanti il fantasista piace a Palermo e Mantova e soprattutto con la seconda società i rapporti sono buoni, chissà che proprio la neopromossa di Possanzini non possa essere la prossima destinazione, anche se bisognerà lavorare e non poco sull'ingaggio.

Valigie pronte per Jagiello, l'anno scorso ha giocato a Spezia senza brillare, in estate potrebbe tornare in Polonia al pari di Buksa, centravanti da 29 partite e un solo gol nel Tirol nel massimo campionato austriaco.

Yeboah e Puscas in ascesa?

Più valore e soprattutto più mercato sembra avere Kelvin Yeboah che tra tutti è quello che più ha beneficiato dal prestito. La sua seconda parte di stagione nello Standard Liegi è stata da applausi con 14 partite e 6 gol per questo è entrato nel mirino di Verona e Venezia, una grossa fetta dei 10 milioni di tesoretto arriverà da lui.

Infine c'è Puscas, la cui operazione rilancio a Bari non è andata a buon fine. Per l'attaccante c'è l'occasione degli Europei, la prima gara l'ha giocata titolare e la Romania ha vinto, nella sconfitta con il Portogallo è rimasto in panchina. La speranza del Genoa è che possa passare il girone e magari rendersi protagonista per trovare una sistemazione una volta finita l'avventura in Germania.