Genoa, attacco extralarge: in sei ai saluti

L'attacco del prossimo Genoa sta prendendo sempre più vita, l'acquisto a titolo definitivo di Vitinha e il rinnovo di Ekuban hanno quasi completato un reparto che, se dovessero restare sia Gudmundsson che Retegui, ricalcherebbe quello dello scorso anno. Trattenere il folletto islandese sarà molto difficile, oggi si è aggiunta anche la Lazio alla corsa, ma per ora nessuno si è presentato con i 40 milioni che convincerebbero il Grifone a cedere il capocannoniere rossoblu della passata stagione. In caso di addio di Gudmundsson arriverebbe certamente almeno un sostituto all'altezza che potrà rimpiazzare non solo a livello numerico il giocatore.

Genoa, sei cessioni in attacco

Oggi è il primo giorno ufficiale di calciomercato ed è anche il giorno in cui finiscono tutti i prestiti e i vari calciatori tornano ai rispettivi club di appartenenza. A Genova, sponda rossoblu, c'è la fila visto che la rosa del club è extralarge. Uno degli obiettivi prefissati della proprietà è quella di cedere a titolo definitivo più pedine possibili per alleggerire il monte ingaggi e reperire altre risorse per il mercato in entrata.

Solo in attacco sono sei i giocatori che non rientrano nei piani di Gilardino. Due hanno parecchio mercato e potrebbero davvero portare in cassa alcuni milioni, il più seguito di tutti è Yeboah che nel prestito allo Standard Liegi si è rilanciato. I belgi lo vorrebbero acquistare a titolo definitivo e in Italia ci sono Verona e Venezia che potrebbero far scattare l'asta. L'altro giocatore sotto i riflettori è Guven Yalcin che è tornato dal prestito al Karagumruk lasciando buoni ricordi con le sue 21 presenze e 4 gol. Proprio i turchi sono pronti a trattenerlo e anche il Bruges avrebbe chiesto informazioni.

Coda e Aramu hanno mercato, Favilli e Puscas meno

Non sarà difficile piazzare anche Coda che continua a essere mister promozione in cadetteria. Il salto in massima serie è riuscito anche in questa stagione con la Cremonese che vorrebbe trattenerlo e potrebbe essere tornata in gioco. La Salernitana aveva infatti chiuso l'affare ma il mancato cambio di proprietà potrebbe far saltare la trattativa, oltre alla neopromossa ci sono un manipolo di club di B su Coda. Altro nome importante per il secondo campionato italiano è Mattia Aramu che nonostante i flop con Genoa e Bari è seguito dal Sassuolo.

Bisognerà aspettare un po' di più per Puscas, impegnato negli ottavi di finale degli Europei con la Romania contro l'Olanda. Proprio la rassegna continentale potrebbe essere una bella vetrina per cercare squadra al centravanti che ha perso all'inizio dell'anno scorso la sfida con Ekuban per il ruolo di vice Retegui. Non ci sono al momento novità su Favilli, appena retrocesso con la Ternana e che dovrà cercare una sistemazione al pari del 22enne Elia Petrelli, 23 presenza in C nell'ultim annata tra Fermana e Pro Sesto.