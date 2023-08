Calciomercato Genoa, il punto sulle cessioni

Quattro colpi per aggiustare la rosa dove ci sono delle lacune, due laterali, un centrale di difesa e un centrocampista, e nel frattempo cercare di piazzare gli esuberi. Sono giorni caldissimi per la dirigenza del Grifone che in entrate continua la trattativa per Zanoli, manca ancora il via libera di Rudi Garcia, scalda l'affare Pezzella, il Betis aspetta l'arrivo di un nuovo centrale per lasciare andare l'ex Fiorentina, aspetta Crespo del Fenerbahce e valuta i ritorno di Laxalt e Haps.

Calciomercato Genoa, cessioni in vista

Quattro giocatori che potrebbero diventare cinque se nel reparto offensivo dovessero uscire quei calciatori che al momento non rientrano nelle strategie di Gilardino. Il primo è Massimo Coda che è corteggiato da Sampdoria, Bari e Cremonese, prima della fine del mese lascerà Genova. Più difficile al momento la cessione di Aramu che per ora ha ricevuto alcune proposte sia dalla Serie A che dalla Serie B, ma nessuno ha accelerato. Richieste le ha anche Puscas all'estero e in Italia con il Bari che se non riuscisse ad arrivare a Coda virerebbe deciso su di lui.

Nel caso in cui partissero tutti ci sarebbe posto per un nuovo attaccante, difficile arrivare a Colombo, secondo Il Secolo XIX sarebbe tornata di moda la pista Pohjanpalo, in doppia cifra l'anno scorso con il Venezia, e vecchio pallino del Grifone. Nessuna richiesta invece per Galdames, altro esubero, ad oggi il più difficile da piazzare.