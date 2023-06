Il Genoa mette muscoli a centrocampo

La ricerca del nuovo bomber non è l'unica questione aperta del calciomercato del Genoa in vista del prossimo campionato di Serie A. Piatek e Mateta sono i protagonisti di un vero e proprio testa a testa per essere il compagno di Gudmundsson, ma Gilardino ha bisogno di rinforzi anche in altri reparti. La fascia sinistra è stata sistemata con Aaron Martin, ora si guarda alla mediana dove sono stati confermati Strootman e Badelj, dove è incedibile Frendrup e dove vanno a rilento le trattative per il rinnovo di Sturaro.

Calciomercato Genoa, le mosse a centrocampo

Servono muscoli e il Genoa strizza l'occhio a tre giocatori. Il primo è Tameze del Verona che costa 3.5 milioni ed entrato anche in orbita Cagliari. Piace anche Meitè, di proprietà del Benfica ma protagonista di nuovo in serie A la scorsa stagione nella Cremonese di Ballardini. Il terzo nome è quello di Idrissà Tourè del Pisa, con un passato nella Juventus Next Gen, giocatore che Ottolini conosce particolarmente bene e che in Serie B è stato tra i protagonisti della risalita dei toscani dopo l'arrivo di D'Angelo.

Le caratteristiche dei giocatori sono molto simili, centrocampisti di forza e sostanza, con un rendimento affidabile, tra i tre Tameze è quello che ha dimostrato di avere più qualità, mentre Touré non ha ancora avuto la possibilità di giocare in Serie A, anche se per talento non sembra essere una vera e propria scommessa.

In mediana non si cercano solo muscoli, ma anche un giocatore di qualità che possa essere l'uomo degli inserimenti e dell'ultimo passaggio. Il Grifone è molto interessato a Miretti che la Juventus per ora non cede, ma il mercato è lungo e se a Torino dovesse arrivare Milinkovic-Savic, il ventenne sarebbe troppo chiuso per trovare spazio. Il Genoa aspetta e in caso di via libera è pronto a battagliare con la Salernitana e alcuni club di Premier League. Da non dimenticare la candidatura di Maggiore che a Salerno ha giocato un po' ovunque e potrebbe essere il jolly, sia sugli esterni che nel cuore del campo, da regalare a Gilardino.