Calciomercato Genoa, tutti i nomi per il centrocampo

Rinforzare il centrocampo è uno degli obiettivi del Genoa per la stagione del ritorno in Serie A. Gilardino non vuole rinunciare ai fedelissimi Sturaro e Badelj, pronti al rinnovo, e al giovane Frendrup, jolly utilizzato un po' in tutte le zone della mediana nello scorso campionato. Futuro incerto invece per Strootman, il richiamo del ritorno in patria è forte e in Olanda molti club lo accoglierebbero a braccia aperta. Il Grifone continuerà con il 3-5-2 e la coperta al momento è corta, così si valutano un paio di acquisti per rimpolpare la rosa.

Barrios, Bero e non solo: i nomi per il calciomercato del Genoa

I profili accostati al Genoa sono tanti, uno sembra essere abbastanza vicino ed è Matus Bero del Vitesse, idea anche di Birmingham e Bochum. Il vantaggio è quello di poterlo portare a Genova a parametro zero ed è per questo che i rossoblu ci pensano, e ci puntano con forza. Diversa è invece la situazione di Wilmar Barrios, mediano dello Zenit di 29 anni che ha un costo decisamente più elevato, circa 20 milioni e un contratto ancora lungo, fino al 2026, che regala un certo vantaggio ai russi per trattenere il colombiano.

In Italia si guarda invece ad altre due piste, la prima è quella che porta a Boloca del Frosinone, 24 anni e grande protagonista della cavalcata verso la Serie A dei ciociari. Il rendimento non è passato inosservato al Genoa e non solo, ci sarebbero anche altri club su di lui. Nel lotto dei possibili candidati a una maglia rossoblu c'è anche il 22enne della Juventus Barrenechea che la scorsa stagione l'ha passata in Lega Pro con la Next Gen esordendo però in prima squadra in tutte le competizioni (Serie A, Champions League ed Europa League). Sembra invece essersi raffreddata la pista Bernabè del Parma con il gioiellino dei ducali, valutato almeno 8 milioni, che sarebbe stato scelto dal Sassuolo per il dopo Frattesi.