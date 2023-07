Calciomercato Genoa, si allunga la lista per l'attacco

"AAA bomber cercasi", il cartello è affisso ormai da tempo a Villa Rostan dove i dirigenti del Genoa stanno cercando l'uomo giusto a cui affidare la "9" del Grifone. Con Coda pronto a lasciare Pegli, Modena, Cremonese e Parma si stanno dando battaglia per lui, a Gilardino serve un uomo gol, un killer dell'area di rigore. L'obiettivo principale sarebbe quello di riportare a casa Piatek con il polacco che tornerebbe volentieri, l'Herta Berlino non si è messo di traverso, ma resta lo scoglio dell'ingaggio da oltre 3 milioni di euro che non sarebbe sostenibile per il bilancio rossoblu. Così si sta lavorando per abbassarlo, anche se la trattativa non è facile, ma nuovi incontri sono previsti nei prossimi giorni.

Il Genoa è sempre sulle tracce di Mateta del Crystal Palace, l'alto costo del cartellino, almeno dieci milioni di euro, è un problema non da poco e poi il Grifone starebbe valutando più un prestito che l'acquisto del cartellino. Per ora quindi la pista sembra in stand by, non solo per i liguri a dire il vero, anche il Torino avrebbe scelto di non accelerare.

Calciomercato Genoa: da Retegui a Colombo, quanti nomi per l'attacco

Le difficoltà sui nomi che più piacciono stanno allargando la rosa dei candidati. Ieri sono stati aggiunti un paio di obiettivi: il primo è quello dell'oriundo della Nazionale di Mancini Retegui. Il profilo sarebbe quello giusto ma il prezzo è alto, incassare la clausola rescissoria da 15 milioni di euro è l'obiettivo del Boca Juniors che per ora frena ogni discorso, insieme alla lunga lista di pretendenti in Italia e all'estero.

Il secondo è quello dell'ex Roma, ora al Getafe, Borja Mayoral. Ventisei anni, costo del cartellino di circa 10 milioni, stipendio da un milione all'anno e tanta esperienza ad alto livello accumulata tra Real Madrid, Wolfsburg, Roma e Getafe. Nome da tenere d'occhio perché sembra avere proprio tutto quello che cerca il Grifone a livello sia tecnico che economico, ci sarebbe da battere la concorrenza del Cagliari e anche quella dell'Udinese che però avendo appena acquistato Lucca si getterebbe sul giocatore solo in caso di addio di Beto.

I centravanti in arrivo al Genoa in teoria dovrebbero essere due, uno con esperienza, e un altro giovane che possa essere il suo sostituto. Così è iniziata la trattativa con il Milan per Colombo, l'anno scorso a Lecce, per ora bloccata dalla situazione tutta in divenire dell'attacco rossonero. Quando a Milano arriverà un bomber, Morata e Scamacca sono gli indiziati principali, Colombo sarà libero di partire e il Genoa ci proverà con forza.