Calciomercato Genoa, riparte la caccia al vice Retegui

E' quasi tempo di tornare a parlare di calciomercato, a gennaio ripartono le trattative e il Genoa vuole rinforzarsi andando a colmare alcune lacune della sua rosa. La prima è ormai datata, fin dall'estate infatti i dirigenti del Grifone hanno cercato di portare alla corte di Gilardino un vice Retegui visto che Ekuban e Puscas non sembravano all'altezza del compito, sensazione poi confermata dal campo con l'inizio del campionato.

Calciomercato Genoa gennaio 2023: nomi per il vice Retegui

A fine agosto si era parlato con insistenza di Colombo, poi finito al Monza, oppure di Kouamé, rimasto però a Firenze, piste chiuse visto che Palladino e Italiano li stanno utilizzando con buona continuità e non vorrebbero privarsene. Saranno quindi altri i nomi per l'attacco del Genoa in sede di calciomercato, ma di sicuro una prima punta serve anche perché Retegui continua a combattere con i problemi fisici e Gilardino spesso non ha potuto schierare un centravanti di ruolo.

In Italia ci sarebbe Pellegri sulla lista del Grifone, un cavallo di ritorno che al Torino non gioca perché finito dietro a Sanabria e Zapata nelle gerarchie e quasi mai utilizzato nell'ultimo mese e mezzo. Non è però l'unico nome, il preferito sarebbe infatti Fabio Silva, talento di 21 anni portoghese che il Wolverhampton ha acquistato per 40 milioni di euro dal Porto. In Inghilterra non è decollato, in prestito in Belgio e Olanda ha fatto meglio ma una volta tornato agli Wolves ha di nuovo subito l'impatto con il calcio inglese. Un nuovo prestito è l'opzione primaria per tutti, ma i problemi non mancano, il primo è l'ingaggio da oltre 4 milioni all'anno. Infine sarebbero stati avviati i contatti con il 2003 Jusef Erabi dell'Hammarby, otto gol in questo inizio di stagione tra campionato scozzese e Conference League. Ci sarà però da battere un'agguerrita concorrenza, anche Reims, Nantes e Slavia Praga lo stanno tenendo d'occhio.