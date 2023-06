Calciomercato Genoa, spunta Omar Alderete

Il Genoa si muove sul mercato e se per Piatek si registrano alcuni passi avanti e continuano anche i sondaggi per Miretti della Juventus, dalla Spagna indicano un nuovo possibile candidato a trasferirsi a Genova durante l'estate di calciomercato. Si tratta di Omar Alderete, gigante di quasi un metro e novanta, nato in Paraguay con 12 presenze collezionate in Nazionale.

Alderete al Genoa, le ultime notizie

A rivelare l'interesse rossolu per il difensore centrale del Getafe è il quotidiano spagnolo Marca che racconta come il 25enne mancino potrebbe essere in uscita dalla società iberica. La sua partenza non sarebbe una di quelle da prendere alla leggera, tanto che a inizio estate non veniva nemmeno presa in considerazione, ma la formazione biancoblu non riesce a piazzare Enes Unal e così potrebbe fare cassa con il centrale difensivo sudamericano. Il Genoa sarebbe sulle tracce di Alderete insieme ad alcuni altri club, il costo del cartellino sarebbe intorno ai 4 milioni di euro.

Nato ad Asuncion, inizia la sua carriera al Cerro Porteno, poi veste le maglie di Gimnasia e Huracan prima del salto in Europa con il Basilea nella stagione 2019-2020. Dopo la Svizzera tocca alla Germania, con l'Herta Berlino, poi la doppia esperienza in Spagna con Valencia e Getafe dove nell'ultima annata mette a referto 25 presenze.