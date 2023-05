I primi nomi per il calciomercato del Genoa

È già tempo di pensare al futuro per il Genoa che dopo la cavalcata in Serie B è pronto a rinforzare la squadra per il prossimo anno. Si ripartirà da Gilardino, nei prossimi giorni ci sarà l'incontro per definire insieme le strategie future. La squadra ha già una base solida che non verrà toccata, rimarranno i gioielli che qualche richiesta di mercato la potrebbero attirare: Gudmundsson, Vogliacco, Dragusin e Frendrup per esempio, si lavorerà per trattenere Sturaro e Badelj, mentre ci sono dei dubbi sul futuro di Strootman che potrebbe tornare in Olanda.

Calciomercato Genoa: rivoluzione sugli esterni

Gilardino ha trovato nel 3-5-2 il modulo giusto per il Grifone, ma per la Serie A servono rinforzi sulle fasce. I primi nomi sul fronte degli acquisti sono quindi degli esterni con identikit abbastanza chiari: ragazzi giovani con già un buon bagaglio di esperienza nella massima serie. Così a destra si monitora la situazione Bellanova con Inter e Cagliari che si dovranno sedere al tavolo per lavorare sul riscatto o meno da parte dei nerazzurri del suo cartellino. Secondo alcune indiscrezioni piacerebbe anche Zanoli che l'ultima stagione l'ha giocata nella Sampdoria, ed è stato uno dei pochi a salvarsi nel naufragio blucerchiato. È di proprietà del Napoli che prima di muovere le proprie pedine sul mercato dovrà però scegliere l'allenatore.

A sinistra viene rilanciato da più parti il nome di Venuti che ormai ha chiuso la sua avventura con la Fiorentina. Prima di iniziare l'eventuale trattativa bisognerà però aspettare la fine della prossima settimana visto che i viola hanno ancora la finale di Conference League da giocare il 7 maggio. In orbita rossonblu sembra esserci anche Piton, pre convocato da Mancini nella nazionale azzurra, e di proprietà del Vasco Da Gama, una delle squadre di proprietà della 777 Partners.

Il Genoa cerca un centravanti

La sensazione è che qualcosa si muoverà anche in attacco dove, in aggiunta a Coda, si cercherà anche un centravanti che abbia maggiore conoscenza del campionato di Serie A. Il sogno è Belotti che a fine stagione potrebbe lasciare la Roma. Più difficile arrivare a Piatek che sarebbe vicino al Girona per la prossima stagione. Profilo diverso, ma su cui il Genoa ha messo gli occhi è Marco Nasti, diciannovenne bomber del Crotone di proprietà del Milan. Ha fisico e talento, segna gol pesanti ed è finito anche nel mirino del Parma.