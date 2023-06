Calciomercato Genoa, caccia al doppio colpo mancino

Una nuova batteria di esterni per rinforzare la rosa in vista della prossima Serie A. Il calciomercato del Genoa si muove sulle fasce e se a destra piacciono diversi profili, Bellanova è lontano ma resta forte l'idea Zanoli ma le trattative ancora non sono entrate nel vivo, a sinistra la dirigenza alza il pressing per diversi obiettivi. Il 3-5-2 di Gilardino è logorante per chi corre sulla linea laterale del campo, servono quindi almeno due alternative di valore su entrambi i lati del campo e sulla mancina dopo l'addio di Criscito la rosa è sguarnita. Tornerà Pajac dopo il lungo infortunio, ma non può bastare.

Calciomercato Genoa, a sinistra non solo Martin

Il primo colpo del Grifone sarà con ogni probabilità Aaron Martin, ventisei anni e libero di firmare con qualsiasi club dopo l'addio al Magonza con cui è stato titolare nell'ultima stagione (31 partite con 5 gol e 3 assist). L'accordo è molto vicino, mancano solo i dettagli e in settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca. Il primo, ma non l'ultimo colpo, perché i dirigenti rossoblu si stanno muovendo per cercare anche un'altra pedina. C'è la possibilità del ritorno di Haps che la scorsa stagione tra squalifiche e infortuni ha giocato poco, ma quando è sceso in campo ha dimostrato di essere sicuramente un buon giocatore. Con il Venezia i rapporti sono buoni e nella trattativa potrebbe rientrare Aramu, che ad oggi è un esubero per i rossoblu.

Continuano poi le voci su Lucas Piton, terzino sinistro del Vasco Da Gama, società di proprietà della 777 Partners, che ha impressionato anche Mancini. Il doppio passaporto gli permette di essere azzurrabile e il CT sarebbe pronto a convocarlo. Tanti i club di Serie A che lo stanno puntando ma ovviamente il Grifone avrebbe una corsia preferenziale.