Calciomercato Genoa, non solo Vitinha: il punto sull'attacco

Il primo colpo in entrata del calciomercato del Genoa è Vitinha. Il portoghese è ufficialmente un giocatore del Grifone per 16 milioni di euro più 5 di bonus da corrispondere all'Olympique Marsiglia che si tiene il diritto di recompra a 42. La trattativa è stata conclusa alcuni giorni fa e oggi è arrivato l'annuncio per la felicità di tutte le parti in causa, il giocatore ha spinto per restare dopo i primi sei mesi rossoblu, l'OM ha piazzato un giocatore che in Francia non è riuscito ad esprimersi e il Genoa ha accontentato Gilardino che voleva la conferma del giocatore per il suo reparto offensivo.

Gudmundsson e Retegui, i rebus per l'attacco del Genoa

La conferma di Vitinha non sarà l'unica per l'attacco del Genoa, al momento non c'è la volontà di lasciare andare Retegui che è seguito da Fiorentina e Roma, ma nessuna delle due può arrivare ai 30 milioni richiesti dal club di Villa Rostan. Più difficile capire il futuro di Gudmdunsson, il folletto nordico era il primo della lista degli addii e con la cifra della sua cessione (circa 40 milioni) il Grifone avrebbe avuto le risorse per fare mercato.

Il problema è stato la riapertura del caso giudiziario in Islanda, con questa spada di Damocle nessuno al momento sembra disposto a fare un'offerta così alta. Questo non significa che Gudmundsson resterà al Genoa, l'Inter è sempre attenta così come altri club di prima fascia in Serie A. A oggi però tutto è in stand by, ma da qui a fine mercato la telenovela continuerà.

Ekuban e le altre mosse in attacco del calciomercato del Genoa

Oggi l'attacco con Vitinha, Retegui e Gudmundsson rappresenterebbe un lusso per il Grifone, ma non basterebbe a Gilardino che avrebbe bisogno di alternative. Per questo si sta lavorando alla permanenza di Ekuban a cui è stato offerto il rinnovo di contratto, per ora non è arrivata una risposta definitiva e la situazione è in fase di stallo. Dovrebbe restare Ankeye per cui il tecnico di Biella ha sempre speso parole al miele e che dopo il periodo di apprendistato potrebbe far esplodere il suo talento. In ritiro verrà deciso se potrà essere lui il vice Retegui oppure se si ricorrerà al mercato per un nuovo centravanti.

Valigie pronte per coloro che non fanno parte del progetto. La Cremonese vorrebbe confermare Coda, tanti club cadetti sono sulle tracce di Aramu, poi si cercherà una soluzione per Puscas che è impegnato all'Europeo con la Romania e chissà che non possa essere la vetrina giusta per far arrivare in cassa un altro bel gruzzolo dopo quello di Martinez. A proposito della cessione all'Inter del portiere anche da questa operazione potrebbero arrivare novità per l'attacco con Oristanio che è il preferito del Genoa come contropartita. Sembrava tutto apparecchiato invece l'inserimento del Venezia è reale e potrebbe cambiare e carte in tavola.