Entella, ora è ufficiale: arriva il bomber Zamparo

Si è conlcusa nel migliore dei modi per l'Entella la trattativa Luca Zamparo. L'attaccante ormai ex Reggiana è un giocatore del club chiavarese. è la stessa società a comunicarlo sul proprio sito dandone l'ufficialità con questa nota: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Reggiana per il trasferimento a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Luca Zamparo (nato a Latisana il 19 novembre 1994) A Luca un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!"

Da qualche giorno si parlava del forte interessamento per il calciatore friulano in un possibile scambio con Magrassi. Lo scambio in realtà è per ora saltato ma i liguri non hanno voluto rinunciare al proprio super colpo offensivo.

Luca Zamparo infatti arriva all'Entella dopo aver giocato un'ultima stagione straordinaria condita da 18 gol e il titolo di capocannoniere del girone B di Serie C insieme a Rolfini dell'Ancona e a Ferrari del Pescara. I chiavaresi si presenteranno così ai blocchi di partenza con un centravanti di sicuro valore a cui per il momento si affiancherà Merkaj, che l'anno scorso è stata la grande sopresa della stagione. L'attaccante piace molto in Serie B ma la società ha alzato il muro resistendo a tutte i corteggiatori, Merkaj è fondamentale per Volpe e con lui e Zamparo l'Entella avrebbe forse la coppia offensiva più importante dell'intero campionato.