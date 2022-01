Calciomercato Entella, chiusa la terza operazione in uscita

Ultima settimana di gennaio di fuoco per l’Entella che domenica cercherà di fermare al Comunale la corsa della capolista Modena. Gli avversari sono a quota 13 vittore di fila in campionato e sembrano invincibili, i chiavaresi però sono in un ottimo momento di forma e dopo le difficoltà iniziali hanno spiccato il volo. La Virtus è quarta a ha inziato il 2022 con un poker al Gubbio che fa ben sperare anche per il big match del prossimo turno in programma alle 14,30.

Nel frattempo qualcosa si muove anche sul mercato che chiuderà lunedì. In programma non ci sono grandi colpi in entrata, la rosa è forte e competitiva, e quindi si guarderà alle trattative solamente nel caso in cui si aprisse qualche occasione importante.

Diverso il discorso in uscita, qualche pedina ha bisogno di partire per trovare minuti e così in tre hanno già lasciato Chiavari. L’ultimo è stato Cicconi, centrocampista da 13 presenze in stagione che è approdato al Renate in prestito fino a fine stagione, senza riscatto. Nei giorni precedenti aveva lasciato la Liguria il giovane Andrea Bruno finito al Legnano dove ha debuttato domenica scorsa. Infine si è accasato al Genoa un altro ragazzo di belle speranze come Federico Macca.