Entella, ufficiale un colpo in difesa

La trattativa era ben impostata da tempo ma solo oggi è arrivato il via libera: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Lucchese per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Andrea Tiritiello (nato a Portoferraio il 28/03/1995).Ad Andrea un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".

Finisce così un lungo corteggiamento con il difensore che già da un paio di sessione di mercato era stato accostato ai chiavaresi. Tiritiello porta in Liguria tanta esperienza, dopo gli inizia con Tuttocuio e Fidelis Andria, ecco i tre anni al Virtus Villafranca che gli aprono le porte della Serie B con il Cosenza, in cadetteria sono 39 le presenze in due anni. Negli ultimi due anni il centrale gioca con la Lucchese con oltre 60 presenze e l'obiettivo playoff centrato solo pochi mesi fa con i toscani.

Tiritiello è un rinforzo di valore per la difesa ma non dovrebbe essere l'ultimo colpo per la retroguardia. Bonini dovrebbe infatti lasciare l'Entella per accasarsi ad una delle tante squadre che lo sta seguendo in Serie B, Gallo avrà quindi bisogno di un rimpiazzo di pari valore.