Superbi: "La nuova Entella, giovane, forte e ambiziosa"

Tanti addii e nessun acquisto, il mercato dell'Entella fino ad oggi è stato questo, ma dal presidente in giù tutti promettono che i chiavaresi saranno protagonisti anche l'anno prossimo. A prendere la parola è il direttore sportivo Superbi che al sito ufficiale spiega: “Le ambizioni dell’Entella non sono cambiate. Allestiremo una squadra più giovane, ma forte e competitiva, per disputare un campionato di vertice. Stiamo lavorando per abbassare l’età media della rosa e aprire un nuovo ciclo con un mix di giovani e giocatori di esperienza.

La novità, già anticipata dal presidente Gozzi, è che punteremo molto su tanti ragazzi che sono cresciuti da noi in questi anni, tutti validi e di ottima prospettiva, che hanno già alle spalle alcuni campionati da protagonisti. È la giusta valorizzazione degli investimenti e del lavoro che portiamo avanti, ogni anno, con il nostro settore giovanile. Inizieremo il campionato con in rosa otto calciatori che hanno almeno due anni di militanza nel vivaio: Banfi, Bonini, Di Mario, Lipani, Meazzi, Muller Cecchini, Reali e Siaulys. Un record per l’Entella, ma in generale un numero straordinario per la Serie C e il calcio italiano. Alcuni giocatori sono andati via perché era giusto chiudere un ciclo, ma verranno tutti rimpiazzati con altri dello stesso livello.

I prossimi acquisti? Andremo ad inserire 4-5 calciatori di esperienza che possano permettere alla squadra di compiere il salto di qualità sul piano tecnico e dell’esperienza. Non abbiamo fretta, il mercato è lungo e con pazienza riusciremo a sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno. Vogliamo puntare su pedine funzionali e utili alla causa, abbiamo le idee molto chiare.

Merkaj? È un giocatore che ha tante richieste dalla serie B già dallo scorso anno. In queste prime settimane sono molti gli estimatori che si sono fatti avanti. Verrà ceduto solo se arriverà un’offerta adeguata al suo valore, per ora andrà in ritiro a Tavarone. Anche in questo caso vale lo stesso discorso: se andrà via verrà rimpiazzato con un giocatore forte come lui.”