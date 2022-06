Entella, un tris di fantasisti nel mirino

L'Entella cerca di risolvere il nodo legato al trequartista. In rosa ci sono e ci saranno anche l'anno prossimo con ogni probabilità Meazzi e Capello, ma non bastano. Volpe vorrebbe un numero 10 più tecnico visto che Schenetti potrebbe presto lasciare Chiavari. Il trequartista reduce da una stagione da 9 gol e 9 assist in 30 partite va in scadenza di contratto a fine giugno e il rinnovo non è ancora arrivato. La situazione è di stallo, la Virtus non può offrire l'attuale stipendio al giocatore che dal canto suo si sta guardando intorno per capire quale potrà essere la sua prossima squadra. Nessuno dei due chiude la porta, ma trovare la quadra nella trattativa non sembra semplice.

Così il team mercato dell'Entella va a caccia di un nuovo fantasista con caratteristiche abbastanza precise: tecnico, rapido e magari con qualche gol nelle gambe. Tre sarebbero i nomi sul taccuino di Superbi, due sono seguiti ormai da tempo e sono Nicolò Belloni della Lucchese, anche lui con contratto in scadenza e lontano dal rinnovo, e Alessandro Arena del Gubbio. Il terzo giocatore è invece una new entry nella lista della Virtus, è Francesco Deli, 27 anni di proprietà della Cremonese, neopromossa in Serie A, che però non ha partecipato alla festa promozione perché a gennaio è stato girato in prestito a Pordenone.

Il tototrequartista è partito, con qualche speranza di trattenere Schenetti, con Capello e Meazzi che hanno dimostrato di poter essere importanti, e alcuni nomi da corteggiare in caso ci fosse bisogno di una nuova pedina per il 4-3-1-2 di Gennaro Volpe.