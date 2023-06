L'Entella sonda la pista Santini

Un colpo per reparto e forse qualcosa di più, dopo i tanti addii è il momento per l'Entella di iniziare a sondare i nomi per il mercato in entrata. Molto dipenderà dal futuro di Merkaj, che ha mercato in Serie B e potrebbe partire. Volpe potrebbe contare ancora su Zamparo e Faggioli, ma non basterebbero per affrontare tutta la stagione. Così nelle ultime ore sarebbe stato sondato l'attaccante del Rimini Claudio Santini, sedici gol in trentadue presenze nella scorsa Serie C.

L'Entella cerca Santini

Secondo il sito tuttoc.com la società romagnola potrebbe cedere il suo bomber nella prossima sessione di mercato e l'Entella si sarebbe inserita in una corsa che al momento è ricca di pretendenti. In Serie B lo cercherebbero sia il Pisa che il Cittadella, che se dovessero alzare il pressing sarebbero ovviamente favorite.

Diverse sono le opzioni in Serie C, oltre all'Entella, Santini sarebbe infatti nel mirino del neoretrocesso Benevento e anche dell'Ancona. La corsa quindi non sarà facile e per ora siamo alle prime schermaglie.