Entella, arriva Parodi per sostituire Coppolaro

E' Luca Parodi il colpo in difesa orchestrato dall'Entella per la sostituzione di Barlocco finito al Modena in Serie B. Il nome circolava da tempo, ma tutto si è sbloccato solo dopo l'addio dell'ex terzino dei chiavaresi.

L'ufficalità del nuovo acquisto dell'Entella arriva direttamente dal sito ufficiale dei liguri: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Alessandria per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Parodi (nato a Savona il il 6 aprile 1995).

A Luca un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".

Colpo importante quindi per i chiavaresi che acquistano un giocatore dalla grande esperienza nella categoria, oltre 200 le presenze in Serie C che si aggiungono alle 37 in B. Ennesimo acquisto che fa ben capire come l'Entella punti dritto alla promozione.