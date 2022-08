Calciomercato Entella, Coppolaro ai saluti

L'Entella ha chiuso l'accordo con il Modena per la cessione del difensore Mauro Coppolaro. Ad annunciarlo è il noto giornalista Gianluca Di Marzio che racconta come il giocatore sarà sottoposto già domani alle visite mediche e poi inizierà la nuova avventura con la neopromossa in Serie B.

Coppolaro lascia l'Entella dopo tre anni e oltre 80 presenze condite da tre reti tutte segnate nella scorso campionato di Serie C dove è stato titolare inamovibile della compagine guidata da Volpe. Il richiamo della cadetteria è stato troppo forte e così il calciatore ha deciso di dire sì ai canarini.

In questa lunga estate è il terzo giocatore dell'Entella che spicca il volo verso il secondo campionato più importante d'Italia. Prima di Coppolaro infatti erano stati ceduti al Benevento, prossimo avversario del Genoa in Coppa Italia, sia Koutsoupias che Karic. Ora l'obiettivo è non far partire l'attaccante Merkaj, anche lui corteggiato da tanti club importanti, ma in casa Entella questa volta sono pronti ad alzare un muro invalicabile per tutti.