Entella attenta: tutti vogliono Merkaj

E’ stato la sorpresa l’uomo dell’anno, Silvio Merkaj alla prima stagione tra i professionisti ha segnato 14 gol e messo a referto 6 assist e ora il mercato si muove. In tanti corteggiano questo ragazzo albanese che prima di arrivare all’Entella aveva giocato solo nelle categorie inferiore, facendosi notare, ma senza mai avere una vera e propria chance. Ci hanno pensato a Chiavari a dargliela e lui l’ha sfruttata nella maniera migliore possibile.

Gol e non solo, impegno costante e una ferocia atletica che ha conquistato anche i tifosi, non a caso è stato votato come MVP della stagione. Ora però l’Entella deve proteggerlo, la squadra ligure vorrebbe ripartire da lui per dare l’assalto alla Serie B, un’impresa non facile perché proprio dalla cadetteria arrivano parecchi corteggiatori. Merkaj è finito nel mirino del neopromosso e ambizioso Bari, della Ternana, del Como e anche del Pisa che ha sfiorato la promozione nella massima serie.

Da Chiavari fanno sapere che faranno di tutto per trattenerlo, lo stesso giocatore ha spesso dichiarato di trovarsi benissimo all’Entella. La volontà di continuare insieme c’è, ma bisognerà fare i conti con le offerte, se ne arriveranno di importanti a livello economico non potranno non essere valutate, in questa stagione infatti il club non avrà il paracadute della retrocessione e quindi bisognerà fare i conti anche con il bilancio.