Entella, Lescano nel mirino di Monopoli e Avellino

L’attacco dell’Entella finisce nel mirino del mercato. Il settore avanzato di Volpe è stato tra i migliori in Serie C con tre punte in doppia cifra, Merkaj, Lescano e Magrassi, e un trequartista, Schenetti, che ha sfiorato lo stesso traguardo fermandosi a quota nove. Ora che il campo tace è il calciomercato a imperversare, in tanti stanno guardando in casa dei chiavaresi per trovare il proprio nuovo bomber.

Merkaj è corteggiatissimo in Serie B, piace a Bari, Brescia e Modena, ma anche al Pisa che non ha riscattato Torregrossa e quindi ha uno spazio in più in rosa. Per Magrassi si potrebbe fare avanti il Sudtirol che per la prima volta nella sua storia l’anno prossimo giocherà in cadetteria, mentre dalla C arrivano i corteggiatori per Lescano.

Il gigante argentino dopo un ottimo inizio di campionato ha lasciato i gradi di titolare a Magrassi nel finale di stagione. Questo però non ha intaccato il suo appeal, in questi giorni il suo nome è stato accostato al Monopoli, squadra che si è aggiunta all’Avellino, lo stesso agente del calciatore ha ammesso dei contatti tra le società. La trattativa al momento non sembra essere decollata, ma i campani potrebbero avere una carta importante da giocarsi: Salvatore Aloi che piace da tempo ai chiavaresi.