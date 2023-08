L'Entella rinforza la difesa

Colpo di mercato dell'Entella che acquista il difensore Lancini e lo annuncia con questa nota: "La Virtus Entella comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Edoardo Lancini (nato a Chiari il 10 aprile 1994). A Edoardo un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!"

Il nuovo difensore si presenta così: “Sono davvero molto felice di essere arrivato all’Entella“, commenta il neo acquisto biancoceleste. “Sono carico e motivato per questa nuova avventura e darò il massimo per cercare di entrare nel cuore dei tifosi. Non sono un calciatore di tante parole, per me l’unica cosa che conta è il campo. Ho voglia di dimostrare il mio valore dopo una stagione in serie B nella quale ho giocato poco. Mi impegnerò al massimo per ritagliarmi più spazio possibile e per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.

“Arrivo in una società molto seria, organizzata e strutturata. Ho sempre avuto un’ottima impressione dall’esterno dell’Entella. Tante volte in passato ho affrontato la squadra chiavarese da avversario e giocare al Comunale è sempre stato molto complicato. Adesso che ho la possibilità di vestire questa maglia posso solo promettere che darò il massimo ad ogni allenamento e ad ogni partita per ripagare la fiducia della società“.