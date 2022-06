Calciomercato Entella: scatta la rivoluzione sulle fasce

Saranno gli esterni del 4-3-1-2 di Volpe uno degli argomenti caldi dell’estate della Virtus Entella. Nello schema del tecnico i laterali devono avere doti difensive e non solo, coprendo ampie porzioni di campo servono anche qualità fisiche importanti. L’identikit è pronto e servirà parecchio a Superbi e agli uomini mercato dei chiavaresi.

Le fasce infatti saranno investite da una profonda rivoluzione. Due pedine a disposizione nella scorsa stagione hanno già lasciato Chiavari, si tratta di Cleur che dopo una lunga militanza in Liguria ha deciso di tornare a casa, in Australia, nei Sidney Wanderers. Addio già definito anche per Pavic a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza a fine giugno.

I due laterali hanno giocato molto, ma nei momenti cruciali della stagione non sono stati titolari, forse anche per questo le strade si sono separate. Volpe ha scelto quasi sempre Luca Barlocco da una parte e Coppolaro dall’altra. Il primo è l’unico al momento sicuro di rimanere, il secondo ha tante richieste in Serie B dopo un finale di campionato in crescendo. L’Entella vorrebbe trattenere tutti i giocatori che hanno fatto parte del gruppo dall’estate scorsa ad oggi, ma per ognuno dei calciatori bisognerà valutare eventuali offerte e poi fare i conti con la volontà dei singoli spesso decisiva in sede di mercato.

Quello che è certo è che per affrontare un campionato lungo e difficile come quello di Serie C quattro dovranno essere quattro i terzini a disposizione di Volpe, e vista l’evoluzione della situazione, almeno due dovranno arrivare dalle trattative estive.