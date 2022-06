L'Entella sorpassa il Cesena per De Lucia

Scossa nel calciomercato dell'Entella. I chiavaresi infatti dopo aver rinnovato il contratto di Paolucci, insieme a lui in mediana resterà anche Dessena, sono pronti a piazzare il primo colpo dell'estate. Dal Frosinone sarebbe infatti pronto a volare in Liguria il portiere di 26 anni Victor De Lucia che negli ultimi sei mesi ha giocato nella Feralpi Salò, dopo aver trovato pochissimo spazio nei ciociari. Le prestazioni dell'estremo difensore, 16 gare con 7 partite senza subire reti, sembrano aver convinto l'Entella ad alzare in pressing e a superare anche la concorenza del Cesena che sembrava essere in netta vantaggio nell'affare. Ora però la Virtus sembra aver operato il sorpasso proprio nelle ultime ore.

Con l'arrivo di De Lucia si dovrà decidere quale potrà essere il futuro di Borra che ha difeso i pali dell'Entella in tutta la stagione. Nel frattempo continuano le voci di interssamenti dalla Serie B per i gioielli della squadra di Volpe. Merkaj è sempre nel mirino di un manipolo di squadre, così come Karic che sembra piacere sempre di più al Brescia. Come già scritto più volte l'idea del club ligure è quello di provare a trattenere tutti per avere gran parte del gruppo già formato in modo da dare l'assalto alla Serie B fin dalle prime battute del prossimo campionato