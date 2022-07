Calciomercato Entella: ufficiale uno scambio con il Pescara

Il nuovo trequartista dell'Entella sarà Luca Clemenza, 25 anni. Oggi è arrivata l'ufficialità dell'oeprazione di mercato con il Pescara a cui va invece il centravanti Lescano. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito dei chiavaresi: La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Pescara per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Luca Clemenza (nato a Cittiglio, Varese, il 9 luglio 1997). Contestualmente la società comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Facundo Lescano. A Luca un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!".

Clemenza è un giocatoro molto duttile e tecnico, cresciuto nelle giovanili della Juventus e che prima dell'esperienza al Pescara aveva provato l'avvetnura all'estero con il Sion, in Svizzera. La sua prossima squadra sarà l'Entella con Volpe che potrebbe consegnargli il ruolo di trequartista, l'anno scorso il nuovo acquisto dei chiavaresi ha segnato 8 reti e fornito cinque assist tra Serie C e playoff, un bel bottino che in Liguria sperano possa essere solo un punto di partenza per un'annata ancora migliore.