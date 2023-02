Entella, ufficiale la cessione di Dessena

Serie C

Serie C Girone B

Daniele Dessena non vestirà la maglia dell'Entella da qui alla fine della stagione, il centrocampista ex Parma e Sampdoria è stato infatti ceduto all'Olbia altra squadra del girone B di Serie C.

Calciomercato Entella, ceduto Dessena

A darne l'ufficialità è il sito ufficiale del club ligure con questa nota sul proprio sito: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Olbia per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Daniele Dessena. A Daniele un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura da parte di tutta la Virtus Entella"

Prestito con diritto di riscatto è questa la formula che porta all'addio di Dessena uscito da qualche tempo a questa parte dalle rotazioni di Volpe. L'acquisto di Siatounis dal Monza di inizio mercato ha affollato ancora di più una mediana che è passata da tre a due componenti. Un posto in meno e una lunga lista di pretendenti, Corbari, Tascone, Rada, Paolucci e Siatounis, tutti davanti nelle gerarchie a Dessena che così ha chiuso la sua esperienza a Chiavari.