Calciomercato Entella, il punto sulle cessioni

Le trattative di gennaio per il calciomercato dell'Entella entrano nel vivo. Dopo il colpo Siatounis, centrocampista arrivato dallo Spezia e subito in campo per uno spezzone di gara nella rimonta con l'Alessandria, Volpe vorrebbe altri due rinforzi, un esterno che possa coprire tutta la fascia nel nuovo 3-4-1-2 e un attaccante di qualità, una seconda punta forte tecnicamente.

Calciomercato Entella, Di Cosmo prima cessione

Non solo acquisti, gli affari si muovono anche sul fronte cessione, oggi è stata definita quella di Di Cosmo al Trento. Il centrocampista era nel mirino della formazione trentina già da tempo, ieri l'accelerata decisiva, oggi dovrebbe arrivare l'ufficialiatà dell'addio di una pedina che poco ha giocato in questa stagione a Chiavari.

Rumors anche per Morosini, decisivo domenica scorsa e finalmente tornato ad alti livelli dopo i tanti infortuni. Su di lui ci sarebbe la Carrarese, ma difficilmente si muoverà a meno che non si riuscisse a piazzare un colpo in attacco dove si monitora la situazione Fedato.

Per il resto il gruppo non dovrebbe perdere molti altri pezzi, in tanti guardano con attenzione Palmieri che però è un giocatore di spessore e Volpe lo sta provado anche come regista in allenamento, segnale che non è per niente fuori dalle rotazioni, anzi potrebbe diventare sempre più importante.