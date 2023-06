Entella, è il momento degli addii

Svanito per la seconda stagione di fila il sogno Serie B ai playoff, l'Entella riparte dal calciomercato per provare un nuovo assalto alla cadetteria. Prima di pensare agli acquisti, si scalda il fronte degli addii con alcuni giocatori che sono pronti a lasciare Chiavari.

Il primo è Gaston Ramirez, trequartista di altra categoria arrivato a stagione in corso, pronto a lasciare la Liguria per tornare in patria, in Uruguay. Insieme a lui nella prossima rosa non ci saranno Morosini, attaccante dal grande talento ma frenato troppo spesso dagli infortuni, e Barlocco. Lascerà dopo otto anni anche il pilastro della difesa Pellizzer, pronto a dire addio come rivelato oggi da Il Secolo XIX.

Tornerà alla Cremonese, da cui era in prestito, Tenkorang, mentre sono ancora da valutare alcuni giocatori in scadenza di contratto a fine giugno. Tra loro le bandiere Paroni e Paolucci, il portiere tornato titolare nella seconda parte di stagione, Daniele Borra, e il centrale Marco Chiosa, che ha mercato e sarebbe pronto a dire addio.

L'uomo mercato della prossima estate dell'Entella potrebbe infine essere Silvio Merkaj. L'attaccante è reduce da due ottime stagioni con quattordici reti nella prima e sedici nella seconda. Le sue prestazioni avrebbero attirato le attenzioni di alcuni club di Serie B, ma a Chiavari potrebbero provare a resistere agli attacchi.