Calciomercato Entella, due nomi per il centrocampo

Il calciomercato dell'Entella si muove a centrocampo. Dopo aver piazzato il colpo Siatounis dal Monza, il giocatore ha già esordito contro l'Alessandria, i chiavaresi devono resistere all'attacco della Carrarese per Palmieri che non è titolare nella squadra di Volpe e ha già suscitato l'interesse di diversi club di Serie C. I toscani avrebbero già avviato i contatti con i liguri per provare ad anticipare la concorrenza.

Calciomercato Entella, il punto sulle cessioni

Calciomercato Entella, due nomi per il dopo Palmieri

La situazione va monitorata perché se Palmieri dovesse lasciare l'Entella, ipotesi possibile anche se non sicura al momento, dovrà essere sostituito nonostante la mediana veda già parecchie pedine importanti come Rada, Paolucci, Siatounis, Tascone e Tenkorang. Volpe però varia tra il 3-4-1-2 con due centrocampisti centrali e il 4-3-1-2 con una linea con almeno tre protagonisti nel ruolo.

I dirigenti della Virtus non stanno quindi a guardare e si muovono per cercare l'eventuale sostituto di Palmieri con almeno due piste calde. La prima arriva dalla Serie B ed è Robert Gucher, fuori rosa nel Pisa squadra che sta cercando di lasciare da tempo. La seconda arriva proprio dal girone B di Serie C dove milita anche l'Entella, si guarda infatti in casa Siena per il classe 1998 Riccardo Colledel nel mirino anche di Gubbio e Ancona.