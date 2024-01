Calciomercato Entella, è caccia grossa ad un centrocampista

Il pari nel derby con il Sestri Levante ha aiutato l'Entella a rimanere agganciata alla zona play off, ora Gallo aspetta la sfida interna con la Vis Pesaro, da non sbagliare, per riprendere la corsa al Comunale e risalire ancora la classifica. Al centro dell'attenzione di tutti c'è però anche il mercato che sta portando quasi una rivoluzioni a Chiavari, l'ultimo a partire è stato Tascone, sostituito da Faggi, ultimo degli acquisti, ma il centrocampo potrebbe accogliere ancora qualche faccia nuova.

Calciomercato Entella, doppio obiettivo a centrocampo

Nella linea a cinque in mediana Gallo schiera vicino a Petermann sempre due pedine, una sembra essere ormai il giovane Lipani, mentre l'altra maglia è saldamente sulle spalle di Corbari. Con un modulo di questo genere però i centrocampisti centrali devono essere tanti e magari avere anche caratteristiche diverse tra loro per poter cambiare a gara in corso. Così nel mirino della dirigenza sembrano essere entrati due profili giovani ed entrambi in odore di addio dai rispettivi club.

Il primo sarebbe Scorza della Fermana, ultima in classifica, che è corteggiato sia dai liguri che dalla Lucchese. Mediano difensivo di 23 anni potrebbe giocare in tutti e tre i ruoli nel cuore del campo. L'alternativa sarebbe invece Christian Pierobon, 21 anni, che attualmente gioca poco nella Triestina e su cui ci sarebbero anche gli occhi della Juve Stabia. Il suo è invece un profilo più offensivo infatti oltre che centrocampista centrale, suo ruolo naturale, può anche essere impiegato qualche metro più avanti grazie alle buone qualità tecniche.