Calciomercato Entella, poker di nomi per la mediana

Rinforzi a centrocampo per dimenticare la fallimentare stagione appena conclusa e rilanciare le proprie ambizioni. L'Entella monitora il mercato per rendere più forte la mediana di Gallo, l'acquisto di Franzoni non basta, servono altre pedine da affiancare ai titolari degli ultimi mesi Lipani, Petermann e Corbari.

Entella, mirino su Aloi e Rizzo Pinna

Due profili che interessano i chiavaresi sono in realtà due vecchie fiamme inserite nella lista degli acquisti fin dalla scorsa estate, si tratta di Rizzo Pinna e di Aloi. Negli scorsi mesi i blitz non riuscirono, questa volta la società chiavarese potrebbe spingere ancora di più per portarli alla corte di Gallo. Il primo è un centrocampista di grande qualità reduce da una stagione da applausi con ben 11 gol e 3 assist in 36 presenze con la Lucchese. Piace proprio per la sua capacità di essere incursore e di avere tanti gol nelle gambe.

Aloi è invece un profilo più difensivo che oggi gioca nel Pescara ma lascerà l'Abruzzo durante l'estate. Potrebbe essere una valida alternativa a Petermann ma anche lo scudiero da affiancare al regista, il problema al momento è la concorrenza, su di lui ci sono anche Catania, Vicenza e Trapani.

Idee Tumbarello e Di Noia

Nella lista di mercato dell'Entella però ci sono alti due nomi da tenere d'occhio. Uno già conosce Gallo per essere stato alla sua corte a Foggia, si tratta di Di Noia che in Puglia ha giocato con continuità anche dopo l'addio del tecnico ora all'Entella. C'è poi anche l'ipotesi Tumbarello, altro calciatore della Lucchese entrato nel mirino della Virtus. Entrambi sono centrocampisti centrali capaci di spezzare il gioco avversario e con doti anche di costruzione.