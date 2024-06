L'Entella piazza il primo colpo di mercato

L'Entella batte il primo colpo di mercato e lo rende noto con questa nota ufficiale: "La Virtus Entella comunica di aver sottoscritto con il calciatore Andrea Franzoni (nato a Brescia il 24 marzo 1997) un contratto con decorrenza il prossimo 1° luglio. Ad Andrea un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella".

Chi è Andrea Franzoni, primo acquisto dell'Entella

Centrocampista offensivo dotato di un gran fisico, è alto 1.88, Franzoni arriva dalla Giana Erminio con cui in questa stagione ha giocato 37 gare nella stagione regolare, una sola assenza quindi, segnando ben 8 gol e mettendo a referto un assist, due invece le gare ai playoff. La prima stagione in Serie C per il 27enne è stata quindi un successo, la gavetta in serie D è stato un bel trampolino di lancio con il giocatore che ha vestito le maglie di Ciliverghe, Atletico Castegnato, Romanese, Calvina e Desenzano prima di approdare alla Giana Erminio.

Lui stesso in un'intervista di qualche mese fa avevo ammesso che il massimo campionato per Dilettanti era stato un'ottima palestra in vista del salto verso il professionismo, salto che è stato assorbito nel migliore dei modi. Dopo l'ottima campionato con la Giana, vera e propria sorpresa del girone A, ora c'è l'Entella per questo ragazzone chiamato a dare qualità e gol alla Virtus.