Calciomercato Entella: spunta la prima lista degli acquisti

L'inzio della stagione è fissato per metà luglio e l'Entella vuole arrivare in ritiro il più possibile completa per lavorare già con la rosa che proverà a tornare in Serie B fin dalle prime battute dell'anno. Non sarà facile, ma i dirigenti sono al lavoro per dare a Volpe le pedine che ancora mancano per avere la migliore delle squadre possibili. Non c'è fretta, ma bisogna accelerare anche perché l'esordio stagonale è previsto tra il 20-21 agosto in Coppa Italia e quello in campionato appena una settimana dopo.

Sul fronte rinnovi si va verso la permanenza di Paroni e Paolucci, ma ci sono movimenti anche in entrata. L'Entella starebbe infatti corteggiando l'esterno Belloni della Lucchese, 6 gol e 4 assist la scorsa stagione e con contratto in scadenza a fine giugno. La squadra toscana non ha ancora trovato l'accordo e i chiavaresi da tempo seguono il ragazzo che potrebbe arrivare a zero.

Sul fronte offensivo si monitora anche il giovane Arena che in questa stagione al Gubbio è stato titolare inamovibile, segnando 4 gol e fornendo sette assist per i compagni. Infine a centrocampo torna di moda Aloi dell'Avellino già corteggiato la scorsa stagione e tornata ad essere un pista calda per rinforzare l'Entella che verrà.